Vĩnh Long: Bánh xe rơ-moóc văng khỏi trục làm 1 phụ nữ bị thương

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu khi bánh xe của xe đầu kéo bất ngờ văng khỏi rơ-moóc, lao sang lề đường và tông trúng một phụ nữ, khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 31-12-2025, tại Km13+300 Quốc lộ 53, đoạn qua ấp Long Hiệp, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, tài xế N.V.R. (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở xi măng, lưu thông theo hướng từ xã Long Hồ về xã Trung Hiệp. Khi đến địa điểm trên, bánh xe trục trước bên trái của rơ-moóc bất ngờ văng khỏi trục, lăn tự do trên đường.

Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh cắt từ clip

Bánh xe này va chạm mạnh vào hai xe máy đang dựng trên vỉa hè. Sau đó, bánh xe tiếp tục lao thẳng vào chị Nguyễn Thị T.T., (sinh năm 1981) khi nạn nhân đang đứng trước cửa tiệm bán hoa ven Quốc lộ 53.

Cú va chạm mạnh khiến chị T. bị thương nặng.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Do chấn thương phức tạp, chị T. sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, nạn nhân được chẩn đoán bị tràn khí màng phổi, dập phổi, gãy nhiều xương sườn, gãy xương chậu, gãy xương đòn phải và gãy hai xương cẳng tay trái.

Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu và qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực.

TÍN HUY