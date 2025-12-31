Đồng chí Nguyễn Thành Vững giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 31-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thành Vững

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Vững trên cương vị công tác mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Thành Vững cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát sang giám sát thường xuyên, nhằm kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng, từng bước chuyển từ phương thức kiểm tra, giám sát truyền thống sang kiểm tra, giám sát trên nền tảng dữ liệu; ứng dụng hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Ban Bí thư cũng đã có Quyết định điều động đồng chí Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, sang công tác tại tỉnh Tây Ninh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025–2030.

TÍN HUY