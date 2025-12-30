Cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre (trước đây) lãnh 4 năm tù

Chiều 30-12, Tòa án nhân dân Khu vực 5 (tỉnh Vĩnh Long) tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bến Tre (trước đây), nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Bị cáo Nguyễn Thiện Chí ở giữa. Ảnh: HT

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Tú (sinh năm 1981, cựu Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tú phải chấp hành 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thiện Chí (sinh năm 1962, cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre trước đây) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, cựu Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) bị tuyên 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Chí và Tú liên đới nộp lại ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. Riêng bị cáo Tú phải nộp thêm gần 3 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Anh nộp hơn 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Tòa án kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Kế toán trưởng và Trưởng phòng Hành chính Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2019–2023.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2023, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Nghị quyết số 18 năm 2019 của HĐND tỉnh Bến Tre quy định chế độ dinh dưỡng chỉ áp dụng cho vận động viên, huấn luyện viên thuộc “Tuyển năng khiếu các cấp”, không áp dụng cho đối tượng “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung”. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Tuấn Tú vẫn ký tờ trình đề nghị chi khoản kinh phí này.

Với vai trò Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, trực tiếp phụ trách Trường, bị cáo Nguyễn Thiện Chí đã không báo cáo HĐND tỉnh để làm rõ phạm vi áp dụng của Nghị quyết 18, mà ký văn bản số 2964 ngày 10-10-2019 chấp thuận cho nhà trường thực hiện khoản chi theo dự toán được giao.

Sau đó, bị cáo Tú ký duyệt 86 chứng từ rút tiền từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại hơn 5,13 tỷ đồng, chi cho huấn luyện viên và vận động viên thuộc diện “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung” ở các môn bơi, judo, karate, cờ và vovinam.

Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Chí không vụ lợi cá nhân, nhưng việc ký văn bản trái quy định đã tạo căn cứ pháp lý sai, dẫn đến chi ngân sách không đúng trong thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

TÍN HUY