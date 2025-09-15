Vĩnh Long nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển đến năm 2050

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 124 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh; đại diện các bộ, ngành Trung ương; đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Hội thảo lần này không chỉ là một sự kiện khoa học thông thường, mà còn là diễn đàn trí tuệ, nơi quy tụ tâm huyết, kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm xác lập định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, sau khi ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh hợp nhất.

Từ ngày 1-7-2025, tỉnh Vĩnh Long mới chính thức đi vào hoạt động với diện tích tự nhiên hơn 6.296 km², quy mô dân số trên 4,2 triệu người, gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực ĐBSCL và đứng thứ 9 cả nước về quy mô dân số. Sự hợp nhất tạo ra một thực thể hành chính – kinh tế có nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời cũng mở ra không gian phát triển mới, đòi hỏi những định hướng chiến lược kịp thời, phù hợp.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm: đánh giá toàn diện các tiềm năng, thế mạnh của Vĩnh Long sau hợp nhất; nhận diện bất lợi, rào cản, điểm nghẽn và thách thức trong phát triển; định hướng không gian phát triển theo ngành, lĩnh vực, các đô thị động lực mới; xác định tọa độ tăng trưởng, động lực phát triển và các trọng tâm ưu tiên đột phá giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long sở hữu lợi thế chiến lược về vị trí địa lý: nằm ở trung tâm ĐBSCL, “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển”, có bờ biển dài hơn 130km với các cửa sông lớn Định An, Cung Hầu, Ba Lai, Hàm Luông. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Đồng thời, hệ thống giao thông thủy bộ của tỉnh khá đồng bộ, với quốc lộ 1A, quốc lộ 53, 54, 57, 60 cùng các cầu Mỹ Thuận (1,2), Rạch Miễu (1,2), Cổ Chiên, Hàm Luông, Đại Ngãi, Cần Thơ… tạo sự liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, Vĩnh Long còn sở hữu cơ cấu ngành kinh tế bổ trợ cho nhau giữa các vùng: Bến Tre trước đây có lợi thế dừa, cây ăn trái, nuôi tôm công nghệ cao; Trà Vinh trước đây mạnh về khu kinh tế, năng lượng tái tạo, thủy sản ven biển; Vĩnh Long trước đây nổi tiếng với cây ăn trái, rau màu, khoai lang thương phẩm. Sự bổ sung này tạo ra tiền đề cho phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, hướng tới nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có hệ thống di sản văn hóa phong phú, nhiều lễ hội đặc sắc và tiềm năng du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; cùng với hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Vĩnh Long hoạch định chiến lược phát triển phù hợp, khả thi, góp phần xây dựng một tỉnh Vĩnh Long mới năng động, bản sắc, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

TÍN HUY