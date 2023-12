Vĩnh Long: Thực hiện đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 15

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra.

Trong đó, có 7 chỉ tiêu triển khai thực hiện vượt mục tiêu đề ra, như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6.127 tỷ đồng (mục tiêu 5.768 tỷ đồng); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 759,5 triệu USD (mục tiêu 750 triệu USD); huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 17.523 tỷ đồng (mục tiêu 17.500 tỷ đồng); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,87% (mục tiêu 61%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,95% (mục tiêu 93%); MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh, xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93% (mục tiêu 90%).

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 41.534 tỷ đồng, chỉ tăng 2,61% so với cùng kỳ (mục tiêu tăng 8%); tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp đạt 62,17% (mục tiêu 65%); GRDP bình quân đầu người đạt 75,3 triệu đồng/người/năm (tăng 6,3 triệu đồng so năm 2022), nhưng thấp hơn mục tiêu đề ra là 77 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cũng đã thảo luận nội dung như: xây dựng Nghị quyết Đảng bộ tỉnh năm 2024, chương trình công tác quý I, năm 2024 của Tỉnh uỷ; lấy ý kiến về định hướng Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024… Đặc biệt, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cho biết: Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Từ đó, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín của người lấy phiếu, nhất là sự cống hiến của từng đồng chí vì sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm yêu cầu: “Tuyệt đối không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để chia rẻ, làm mất đoàn kết nội bộ”.

TUẤN QUANG