Vocalist trở lại

Những dự án dài hơi

Giữa tháng 6, ca sĩ Thu Minh trở lại với dự án âm nhạc Sing chat show Muse it, mang đến những góc nhìn mới mẻ về sự nghiệp âm nhạc của mình cũng như 15 khách mời ca sĩ. Muse it do Thu Minh trực tiếp sáng tạo, mang đến không gian trình diễn âm nhạc (sing) và tương tác (chat). Lần đầu tiên, cộng đồng yêu thích kỹ thuật thanh nhạc được tiếp cận chân dung các giọng hát thông qua kỹ năng và kinh nghiệm của Thu Minh. Muse it đặc biệt có những khoảnh khắc chia sẻ ấm áp về quan điểm, tư duy, cách làm nghề của Thu Minh và các nghệ sĩ. Đây cũng là chương trình đầu tiên khai thác kỹ năng thanh nhạc, trình độ biểu diễn, âm sắc độc bản, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu của nghệ sĩ và truyền tải kiến thức, thông điệp đa chiều, tích cực tới cộng đồng.

Trước đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng bất ngờ trở lại với dự án The Love Journey sau 3 năm dành thời gian chăm sóc gia đình. Về với em, MV đầu tiên của dự án nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. MV được đầu tư 5 tỷ đồng, 200 nhân sự làm việc trong 12 ngày tại Ấn Độ… Lần trở lại này, Võ Hạ Trâm thể hiện sự mong muốn kết hợp hai nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Cùng với Võ Hạ Trâm, giữa tháng 5, ca sĩ Lưu Hương Giang tung ra E.P (đĩa mở rộng) Mất anh em tìm lại thấy chính mình, gồm 3 bài ballad đậm chất tự sự. E.P này cũng đánh dấu sự trở lại của cô kể từ năm 2017.

Trước đó, các ca sĩ trẻ khác như Bảo Anh cũng đánh dấu sự quay trở lại thị trường âm nhạc Việt với E.P Không biết nên vui hay buồn gồm 4 ca khúc Ballad; ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tung E.P 2 ca khúc Chúng ta bấy lâu nay là…, Anh đã yên bình - tôi biết thương mình.

Nỗ lực, khác biệt

Theo ca sĩ Lưu Hương Giang, tới 5 năm mà chưa có sản phẩm mới đối với nghệ sĩ là khoảng thời gian khá dài. Khi trở lại, cô đối diện nhiều thử thách, bởi guồng quay thị trường nhạc Việt bây giờ quá nhanh, nghệ sĩ ngày càng nhiều, đa sắc; nghệ sĩ lâu không ra mắt sản phẩm rất dễ rơi vào quên lãng. Chính vì thế, cô cũng như một số nghệ sĩ khác, không xem mình là nghệ sĩ lâu năm mà chỉ như người đang bắt đầu, sẵn sàng đối mặt khó khăn để đi tiếp đam mê. “Quyết định trở lại, tôi muốn mang sản phẩm âm nhạc chất lượng, trau chuốt, chỉn chu thực sự. Đó là những gì đặc biệt nhất, có đầu tư về chất xám, rất nghiêm túc và hết mình”, cô chia sẻ.

Đó có lẽ cũng là cách mà Thu Minh đánh dấu sự trở lại với một dự án còn rất mới ở Việt Nam mà như cô thừa nhận là lấy cảm hứng từ các chương trình quốc tế nói về đời sống của nghệ sĩ, về âm nhạc, như những show của Kelly Clarkson, Jennifer Hudson… Thu Minh chia sẻ: “Mọi người sẽ thấy một Thu Minh thật nhất, từ âm nhạc đến tính cách. Tôi là một host (chủ nhà) dù có dở đi chăng nữa nhưng thật. Thời điểm này, tôi nghĩ, thật là điều giá trị nhất mà chúng ta cần có. Trong show này, tôi “chơi khô máu”. Khách mời hát cỡ nào tôi chơi cỡ đó. Khách muốn teen trẻ trung thì tôi “cưa sừng” luôn, muốn rap thì tôi rap. Tôi cảm thấy rất hay vì bản thân ở tuổi này có thể cập nhật nhiều cái mới từ chính nghệ sĩ trẻ”.

Sự xuất hiện của nhiều vocalist giọng ca cũ là tín hiệu vui, góp phần giúp thị trường đa dạng. Với nghệ sĩ, 1 hay 2 năm có thể là khoảng thời gian cần thiết để họ tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm như thế nào mới quan trọng.