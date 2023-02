Chiều 24-2, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Nhận hối lộ", đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét đối với 7 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 89-02S, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D.