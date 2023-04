Vụ 2 vợ chồng hơn 80 tuổi thương vong ở Hưng Yên: Nghi phạm nhiều lần được đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh

Ngày 2-4, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 2-4, tại nhà ông Đào Quang Lâm (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa) có tiếng hô hoán. Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng người dân đến thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, ở thôn Tạ Trung, là cháu ngoại ông Lâm) đang dùng dao đâm ông Lâm.

Đồng thời, tại hiện trường phát hiện vợ ông Lâm là bà Mạc Thị Huệ (81 tuổi) bị 1 con dao cắm vào đầu. Công an xã Chính Nghĩa và người dân đã khống chế được đối tượng Phú, sau đó đưa ông Lâm bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Trong khi bà Huệ được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Trước đó, thường ngày, Phú ở trên trang trại cùng bố mẹ đẻ ở khu chăn nuôi tập trung phía sau xã Chính Nghĩa.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.