Người mẫu An Tây nhờ trợ lý mua ma túy để sử dụng

Chiều 20-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Đối với bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha; người mẫu, diễn viên) cùng Văn Anh Duy (trợ lý của An Tây), Nguyễn Phương Đông (bạn của An Tây) đều bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trình bày tại tòa, bị cáo An Tây thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. An Tây khai nhờ Duy mua ma tuý để sử dụng một mình. Sau đó, Duy xin và được bị cáo đồng ý cho dùng chung. Ngoài ra, khi Đông đến nhà, bị cáo cũng cho Đông cùng sử dụng.

Bị cáo Duy khai đã hai lần mua ma túy cho An Tây và có nhiệm vụ bỏ ma túy vào dụng cụ rồi hơ nóng để cả hai cùng sử dụng. Bị cáo Đông thừa nhận hành vi như cáo trạng và khai thêm, ngoài lần sử dụng ma túy khi đến nhà An Tây, Đông cùng bạn gái sử dụng ma túy tại một chung cư.

Cáo trạng xác định, An Tây phải chịu trách nhiệm với tổng khối lượng 0,1184 gram Methamphetamine; 0,7524 gram cần sa và 13,758 gram Ketamine.

Người mẫu An Tây thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn thu giữ cần sa được An Tây mua từ đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng. Đối với 2 gói nước vui và 1 gói Ketamine, An Tây khai trong lúc dọn dẹp nhà thì thấy, do làm nghề diễn viên, nhiều bạn bè tới nhà chơi nên có thể do khách đến bỏ quên. An Tây không sử dụng 2 loại ma túy này đã đưa lại cho Đông. Sau đó, Đông mang hai gói ma túy về sử dụng cùng bạn gái.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH