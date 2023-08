Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi, đòi 15 tỷ đồng: Khởi tố cựu cán bộ CSGT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Sáng 17-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Đây là diễn biến sau khi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Trung là cán bộ đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Đức Trung là đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội tối ngày 14-8.

Theo Công an TP Hà Nội, tối 14-8, Trung đi xe ô tô đến khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên thì bắt gặp cháu P (sinh năm 2016) đang đi xe đạp. Sau vài câu nói, Trung nhanh chóng bế cháu P lên xe và tẩu thoát. Quá trình bỏ trốn, Trung liên lạc với mẹ cháu P đề nghị đưa 15 tỷ đồng để đổi lấy con.

Ngay trong đêm ngày 14 và rạng sáng 15-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tung quân truy bắt Trung. Quá trình Trung nhận tiền của bị hại tại khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) thì bị bắt giữ. Khai thác tại hiện trường, Trung khai nhận do nợ nần nên túng quẫn, tìm cách bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.