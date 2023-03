Vụ chặn Quốc lộ 1 để đua xe, khởi tố thêm 4 đối tượng

Ngày 22-3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khang (23 tuổi), Lê Văn Khánh Duy (23 tuổi), Nguyễn Hoàng An (24 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Hoàng Phúc (20 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".