Vụ chống đối đoàn cưỡng chế ở An Giang: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng

Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ chống đoàn cưỡng chế dự án đường ĐT 945.