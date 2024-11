Vụ đôi nam nữ chết trong nhà trọ ở TP Thủ Đức nghi do tự tử

Khám nghiệm hiện trường vụ đôi nam nữ chết trong nhà trọ ở TP Thủ Đức (TPHCM), công an xác định không có tác động của ngoại lực. Từ các dấu vết ở hiện trường, công an nghi đây là vụ tự tử.

Liên quan đến vụ “Đôi nam nữ chết trong nhà trọ ở TP Thủ Đức” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 29-11, Công an TP Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan tới vụ việc.

Theo Công an, 2 người tử vong là ông Q. (sinh năm 1992, ngụ quận 6) và bà N. (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang). Cả 2 đã đăng ký kết hôn trước đó. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định 2 nạn nhân tử vong không bị tác động bởi ngoại lực.

Bên cạnh đó, cửa phòng trọ được dán băng keo kín, bếp than đá đã cháy hết. Công an nhận định cả 2 nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO. Về việc hiện trường có một số vỉ thuốc ngủ, công an đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Bước đầu, công an nghi vấn đây là vụ tự tử.

Trước đó, người dân sống trong khu nhà trọ trên đường số 11 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) ngửi thấy mùi hôi nên kiểm tra. Qua đó, người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ một phòng trọ đang đóng kín cửa nên báo cho chủ nhà.

Khi chủ nhà mở cửa thì phát hiện ông Q. và bà N. nằm chết trên gác của phòng trọ. Thi thể cả 2 đã phân hủy, bốc mùi. Chủ nhà cho biết đôi nam nữ tới thuê phòng trọ được khoảng 2 tuần.

