Vụ hỗn chiến ở nhà hàng White Palace: Truy nã Dũng AK

Liên quan vụ “Hỗn chiến ở nhà hàng tiệc cưới White Palace” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định truy nã Ngô Văn Dũng (tức “Dũng AK”, sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối 22-6-2024, tại sảnh DIWAI của nhà hàng tiệc cưới White Palace (ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận) diễn ra tiệc cưới của anh N.H.M.M. Do mâu thuẫn từ trước khi tham dự tiệc cưới, nhóm Hoàng Đức Trung (tức Trung mọi, sinh năm 1975) cự cãi với nhóm Nguyễn Hòa Nam (tức Nam cây thị, sinh năm 1978, cùng quận Bình Thạnh).

Sau đó, 2 nhóm xông vào “hỗn chiến” khiến nhiều người dự tiệc cưới hoảng sợ tháo chạy tán loạn. Hậu quả Nam bị đánh gây thương tích và nhiều tài sản trong nhà hàng bị đập phá.

Công an nhận định đây là thanh toán băng nhóm. Qua truy xét, ngày 4-10, công an bắt Trung mọi, Nam cây thị và một số người khác.

Công an xác định Dũng AK liên quan đến vụ án trên nên đã khởi tố bị can, nhưng Dũng AK đã bỏ trốn.

Công an yêu cầu Dũng AK ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đề nghị người dân ai phát hiện Dũng AK hoặc biết thông tin có liên quan về bị can này thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM (Đội 3), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1).