Vụ lật ghe trên sông Ba: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ

Ngày 17-5, một lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe trên sông Ba vào đêm 15-5.

Nạn nhân được xác định là N.C.Đ. (sinh năm 1990, quê ở Quảng Nam), được tìm thấy cách vị trí lật ghe khoảng 500m về hướng Đông.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 16-5, thi thể nạn nhân L.Đ.C. (sinh năm 1978, quê tỉnh Thanh Hoá) cũng được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí lật ghe khoảng 50m.

Được biết, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đã huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và xe chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm trong nhiều ngày qua.

Đại diện Công an huyện Phú Hòa cho biết, nguyên được xác định là do các nạn nhân tự ý lấy ghe đi trên sông Ba theo hướng Tây - Đông từ thôn Vĩnh Phú (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) sang huyện Tây Hòa. Khi đến lý trình Km30+600 thuộc hạng mục đang thi công công trình dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong tại thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An (huyện Phú Hòa) thì bị lật ghe làm 3 người chết, 3 người sống sót.

Liên quan đến sự việc, Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động, công tác quản lý dự án, quản lý công nhân và người lao động để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của công nhân, người lao động và Nhà nước.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu cương quyết dừng thi công, có biện pháp đảm bảo khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn, xử lý hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định.

PHƯƠNG ĐÔNG