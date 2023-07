Vụ mua bán người đưa sang Campuchia: Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về tội “Mua bán người” đối với 2 đối tượng là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương.