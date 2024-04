Vụ nam sinh lớp 8 ở Long Biên bị đánh chết não: Le lói dấu hiệu phục hồi

Ngày 1-4, liên quan vụ án cháu N.H.Đ. (sinh năm 2010, học sinh lớp ở quận Long Biên, Hà Nội) khi đang chơi bóng rổ đã bị đánh gây thương tích nặng dẫn tới chết não, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thông tin về diễn biến sức khỏe của bệnh nhi này.

Bệnh nhi N.H.Đ vẫn đang được điều trị tích cực

Theo đó, sau khi bệnh nhi N.H.Đ. được chuyển từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ thì suốt 1 tuần qua, bệnh nhi này đã được điều trị tích cực bằng thở máy, duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp, truyền huyết tương, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tích cực.

Đến nay, sức khỏe của bệnh nhi đã có tiến triển chút ít, trong đó tình trạng hôn mê sâu đã tăng từ 3 điểm lên 5-6 điểm; huyết áp ổn định và đã cắt được thuốc vận mạch; cắt được sốt; hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ; tình trạng suy thận có cải thiện.

Theo đánh giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, dù sức khỏe của cháu N.H.Đ. đã có chuyển biến tích cực nhưng tình trạng vẫn rất nặng, tiên lượng nguy hiểm, vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực.

Trước đó, chiều 17-3, cháu N.H.Đ. ra sân đình Lê Mật (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) để chơi bóng rổ thì bị hành hung dẫn tới thương tích rất nặng. Cháu N.H.Đ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 108 trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng; thở hoàn toàn theo máy; huyết áp thấp, mạch nhanh, suy đa tạng và rối loạn đông máu.

Cũng liên quan tới vụ việc gây xôn xao dư luận này, trên cơ sở điều tra xác minh với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến nay, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh (sinh năm 2008, ở quận Long Biên) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ có đồng phạm trong vụ án này hay không.

