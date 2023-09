Vụ thi công gây sụt lún 18 nhà dân ở TP Thủ Đức: Khắc phục sự cố, chờ chỉ đạo của UBND TPHCM

Liên quan vụ đơn vị thi công làm nứt, lún hàng loạt nhà dân trên đường số 18 (từ đường Lương Định Của qua đường Trần Não) thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức (TPHCM), chiều tối 29-9, trao đổi với Báo SGGP, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM Trần Như Quốc Bảo cho biết, sau khi kiểm tra, thẩm định tại 18 nhà dân bị nứt, lún, Ban đã có văn bản báo cáo và chờ UBND TPHCM chỉ đạo xử lý.

Theo ông Trần Như Quốc Bảo, thực hiện theo nội dung đã được các bên liên quan thống nhất, chủ đầu tư tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện tượng nứt, lún và xác định nguyên nhân, thiệt hại liên quan. Song song đó, chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm nếu các hộ dân có nhu cầu. Sau khi hiện tượng rạn nứt cục bộ nêu trên ổn định và xác định được nguyên nhân, chủ đầu tư sẽ sửa chữa, khắc phục.

Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, bao gồm 29 gói thầu. Trong đó, có 9 gói thầu xây lắp, gồm gói thầu XL-07 “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 2” do Nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương cùng Công ty TNHH Kỹ thuật điện và xây dựng Ban Hin thi công; Liên danh Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. (Hàn Quốc) và K-eco Environment Corp (Hàn Quốc) tư vấn giám sát.

Thực hiện theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và giấy phép thi công đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhà thầu đã triển khai thi công kích ngầm đoạn cống BTCT D1000 dài khoảng 180m dưới lòng đường, đoạn từ Hố ga EXS.04 (trên đường Lương Định Của) đến hố ga TN.08-PS (đường Trần Não); khoảng cách từ lưng cống BTCT D1000 đến mặt đường bê tông xi măng hiện hữu của đường số 18 khoảng 8,5m. Thời gian thi công từ ngày 22-9 đến 27-9.

Trong đó, từ 22-9 đến ngày 25-9 đã thi công hoàn thành đoạn cống từ hố ga EXS.04 đến cuối đường số 18 (dài khoảng 150m); từ ngày 26-9 đến 27-9 thi công hoàn thành đoạn còn lại đến hố ga TN.08-PS (dài khoảng 30m). Trong quá trình thi công kích cống trong phạm vi dưới lòng đường số 18, các đơn vị không phát hiện hiện tượng bất thường gây ảnh hưởng đến các công trình trong khu vực.

Tuy nhiên, chiều ngày 25-9, một số hộ dân trong khu vực đã phản ảnh đến UBND phường An Khánh việc xuất hiện một số vết rạn nứt cục bộ rộng khoảng 2-5mm, dài 5m tại một số vị trí trên tường rào, nền sân... của một số nhà dân. Ngay lập tức, chủ đầu tư đã phối hợp kiểm tra hiện trường và khắc phục tạm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.