Vụ xe khách tông xe tải khiến 3 người chết, 13 người bị thương ở Quảng Nam: Tạm giữ tài xế xe khách

Ngày 22-2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), là tài xế lái xe khách Phương Trang để điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương xảy ra ngày 21-2.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay, nguyên nhân tạm giữ tài xế xe khách là vì có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc ban đầu được Công an huyện Núi Thành điều tra nhưng do có một hành khách bị thương mang quốc tịch Lào nên vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện theo quy định.

Bước đầu, tài xế xe khách khai do thiếu quan sát phía trước khi lái xe nên đã tông vào xe tải đỗ bên đường. Hiện, vẫn chưa có thông tin về tốc độ từ số liệu hộp đen. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn, chất kích thích.

Trước đó, như Báo SGGPO đã thông tin, vào khoảng 2 giờ ngày 21-2, xe khách Phương Trang 51B-199.56 chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Quảng Ngãi - Quảng Nam. Khi đến đoạn qua thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) thì tông vào đuôi xe tải 81C-156.90 chở gạch đậu bên đường.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe ô tô khách hư hỏng nặng, biến dạng; đuôi xe tải móp méo. 3 người trên xe khách tử vong, 13 người khác bị thương được người dân đập kính cứu ra ngoài và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Trong số những người bị thương được đưa vào cấp cứu thì có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan đang được phẫu thuật, điều trị tích cực. Một số người khác thì bị gãy xương, vết thương ở phần mềm, sức khỏe cơ bản đã ổn định.