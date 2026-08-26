Vụ xô xát tại nha khoa Tuyết Chinh: Đòi bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, tòa chấp nhận hơn 54 triệu đồng

Ngày 26-8, sau thời gian nghị án, TAND Khu vực 7, TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thời gian thử thách 4 năm.

Theo HĐXX, trong thời gian thử thách, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự, bị cáo có thể bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình ảnh chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh xô xát với khách hàng - Ảnh cắt từ clip

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây mất an ninh, trật tự tại phòng khám trong thời gian cơ sở đang hoạt động.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình giải quyết hậu quả việc niềng răng của khách hàng. Khoảng 14 giờ 30 ngày 13-5-2025, Chinh cãi vã, lớn tiếng rồi dùng cây sắt dài khoảng 1,19m đè vào cổ bà Nguyễn Thị Tiền Thảo, khách hàng của nha khoa.

Sau đó, Chinh tiếp tục đè bà Thảo xuống sàn, bóp cổ, ném điện thoại và nhiều đồ vật về phía bà Thảo và bà Trần Thị Phương Uyên, bạn của bà Thảo. Dù được chồng và bảo vệ phòng khám can ngăn, bị cáo vẫn tiếp tục tấn công. Sự việc được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo HĐXX, kết quả giám định thương tích và thiệt hại tài sản chưa đủ căn cứ xử lý bị cáo về tội danh khác. Tuy nhiên, hành vi tấn công liên tục đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong vụ án, bà Thảo và bà Uyên được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa chỉ xem xét những thiệt hại có căn cứ trực tiếp từ hành vi phạm tội.

Đối với yêu cầu của bà Thảo buộc Chinh bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, HĐXX chỉ chấp nhận hơn 54 triệu đồng, gồm chi phí thuê người chăm sóc trong 7 ngày, chi phí xác định thương tích 2,8 triệu đồng, chi phí bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và 7,5 triệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần.

Riêng yêu cầu bồi thường chi phí sửa răng từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng, HĐXX cho rằng không thuộc phạm vi thiệt hại trực tiếp được xem xét trong vụ án hình sự. Phần yêu cầu này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác nếu bà Thảo có yêu cầu.

Đối với bà Uyên, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 10,9 triệu đồng, gồm chi phí chăm sóc, điều trị thực tế và đi lại để xác định thương tích.

Ý LINH - SONG MAI