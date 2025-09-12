Podcast bản tin trưa 12-9: Ngư dân Bình Châu phát hiện 81kg cần sa trôi dạt trên biển; Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 12-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản; Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa với cường suất lớn; Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán; Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh; Công an Hà Nội làm việc với Độ Mixi về phát ngôn lệch chuẩn; Cháy cửa hàng phụ tùng xe, cụ ông tử vong; Ngư dân Bình Châu phát hiện 81kg...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

thời tiết hôm nay thời tiết mưa lớn tphcm mưa dông sạt lở đô mixi độ tộc độ mixi sử dụng chất cấm nha khoa tuýet chinh nha khoa hành hung khách hàng tiền tệ vàng chứng khoán giá vàng hôm nay khống chế giá vàng bảo hiểm y tế bảo hiểm bhyt bhxh miễn viện phí cần sa ngư dân Bình Châu cần sa trôi dạt cháy nhà cháy tiệm sửa xe PCCC

