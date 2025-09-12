Podcast bản tin trưa 12-9: Ngư dân Bình Châu phát hiện 81kg cần sa trôi dạt trên biển; Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh

Podcast bản tin trưa 12-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản; Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa với cường suất lớn; Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán; Lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh; Công an Hà Nội làm việc với Độ Mixi về phát ngôn lệch chuẩn; Cháy cửa hàng phụ tùng xe, cụ ông tử vong; Ngư dân Bình Châu phát hiện 81kg...