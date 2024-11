Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm cắp

Ngày 1-11, Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Hữu Đức (sinh năm 1976, ngụ quận 4), Dương Anh Quốc Sỹ (sinh năm 1998, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 9-10, anh N.A.T. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đi xe máy tới bưu cục giao hàng nhanh trên đường Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) để lấy hàng đi giao. Anh T. vào trong vài phút trở ra thì xe máy đã “biến mất” nên báo công an.

Nhận tin, công an điều tra xác định nghi can gây án là Sỹ, Đức nên truy xét và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đức khai vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi thụ án xong, Đức quay về địa phương nhưng không có nơi cư trú ổn định và không có công việc, lại nghiện ma túy nên quay trở lại con đường cũ là đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy.

Tang vật thu giữ

Sau khi lấy được xe máy của anh T., Đức và Sỹ mang bán được 1,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài vụ trộm trên, Đức còn gây ra thêm 3 vụ trộm xe máy khác tại quận 3, quận 4 và huyện Bình Chánh.

Từ lời khai, công an triệu tập Huỳnh Văn Hải (sinh năm 1991, ngụ quận 1), Tạ Vĩ Bình (sinh năm 1997, ngụ quận 10) và Bùi Xuân Tú (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Công an tình nghi nhóm này gây ra nhiều vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH