Hà Nội: Nhóm trẻ chưa thành niên rủ nhau trộm cắp xe máy

Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra đối với ổ nhóm là những học sinh có hành vi chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài.

Theo tài liệu điều tra, tối 19-10, tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra trên địa bàn phường Xuân Đỉnh đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không biển số, có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Khai thác tại chỗ, 2 người khai là Nguyễn Văn H. và Đào Văn K. (cùng sinh năm 2007, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Các cá nhân khai nhận đang trên đường đi tìm xe máy của người dân để trộm cắp thì bị kiểm tra.

Sau khi bị đưa về trụ sở công an để làm rõ, 2 nam thanh niên khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi, đã rủ nhau thực hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn.

2 cá nhân H. và K.

Để trộm cắp xe, Đào Văn K. điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Nguyễn Văn H. tìm kiếm xe máy không có người trông giữ, sơ hở để trộm cắp. Khi phát hiện xe, các đối tượng phối hợp để đấu điện nổ máy, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng thủ đoạn trên, H. và K. đã cùng nhau thực hiện trộm cắp 2 xe máy, bán được 14 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn H. còn khai, trước đó, cùng với Nguyễn Công H. (sinh năm 2008, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), rồi bán được 25 triệu đồng để chia nhau.

Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm thanh niên đã thực hiện các phi vụ trộm cắp, từ kết quả định giá tài sản, xác định số tiền từ các tài sản bị trộm cắp là 66 triệu đồng. Do H. và K. chưa đủ 18 tuổi, nên cơ quan công an tiến hành tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện, Nguyễn Công H. đang bỏ trốn.

GIA KHÁNH