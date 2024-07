Vừa xuống xe taxi, người phụ nữ bị 2 thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng

Ngày 17-7, Công an quận 11 (TPHCM) đang giữ hình sự Trần Quang Minh (sinh năm 1987, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Hữu Duy (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 7-7, bà Nguyễn Thị B.N. (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Trà Vinh) đi xe taxi tới đầu hẻm đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) thì xuống xe. Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K (5 chỉ) trên cổ bà N.

Bà N. hô hoán nhưng 2 kẻ cướp đã tăng ga tẩu thoát ra đường 3 Tháng 2. Nạn nhân tới công an trình báo.

Phạm Hữu Duy và Trần Quang Minh (từ trái qua phải)

Bằng nghiệp vụ, công an xác định 2 nghi phạm gây án là Minh và Duy. Trong đó, Minh có 3 tiền án tội “Cướp giật tài sản”, Duy có 2 tiền án tội “Cướp giật tài sản” và “Đánh bạc”.

Truy xét, công an phát hiện Minh ở phường 17 (quận Gò Vấp) nên bắt giữ. Riêng Duy bỏ trốn về tỉnh Lâm Đồng, được người thân và công an vận động nên đã tới Công an thị trấn Liên Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đầu thú. Quá trình điều tra, công an đã thu hồi sợi dây chuyền vàng trả lại cho nạn nhân.

CHÍ THẠCH