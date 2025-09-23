Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Nằm trong chuỗi các hoạt động trong chuyến thăm hữu nghị TPHCM (từ ngày 22 đến 25-9) ,ngày 23-9, thủy thủ tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đã tham gia giao lưu bóng chuyền hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 giao lưu bóng chuyền với thủy thủ tàu HSM Richmond

Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao, giao hữu, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh. Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ, thủy thủ hai bên tham gia cổ vũ.

Trước đó, ngày 22-9, tàu HMS Richmond đã cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chào xã giao lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam; tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TPHCM.

Đoàn thủy thủ tàu HSM Richmond được đón tiếp nồng hậu khi vừa cập Cảng Nhà Rồng

Các hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đoàn cán bộ của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tham quan tàu HMS Richmond

HMS Richmond là khinh hạm lớp Type 23, đưa vào sử dụng năm 1993, dài 133m, trọng tải 4.812 tấn, biên chế 193 thủy thủ. Tàu có khả năng tác chiến trên các đại dương, triển khai nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ chống ma túy, cướp biển đến chống buôn người và trấn áp tội phạm.

Sự hiện diện của tàu HMS Richmond thể hiện cam kết của Vương quốc Anh trong thúc đẩy ổn định, an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và minh chứng cho sự phát triển ngày càng thực chất của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cũng như lực lượng Hải quân 2 nước.

MẠNH THẮNG