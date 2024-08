Vùng Đồng Tháp Mười (Long An): Tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch lúa Hè Thu 2024

Vụ lúa Hè Thu 2024 của người dân ở các địa phương vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Long An) được mùa được giá, hiện nông dân đang tất bật thu hoạch.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, vụ lúa Hè Thu 2024, toàn tỉnh gieo sạ hơn 218.660ha, đạt 102% kế hoạch, bằng 100,5% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đã thu hoạch 90.489,1ha, năng suất (khô) bình quân ước đạt 61,34 tạ/ha, sản lượng ước đạt 555.093 tấn. Ngành nông nghiệp tỉnh Long An khuyến cáo, người dân nên tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch lúa, hạn chế thất thoát khi mưa giông xảy ra.

Do thời tiết có mưa giông, gió giật, áp thấp nhiệt đới làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa và năng suất lúa của người dân

Ngành chức năng tỉnh Long An khuyến cáo người dân các địa phương tranh thủ thời tiết nắng, thu hoạch nhanh nhằm hạn chế thất thoát

Riêng tại huyện Tân Hưng, đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện thu hoạch được hơn 25.000ha lúa Hè Thu 2024, năng suất từ 5 - 8 tấn/ha, giá bán dao động từ 7.000 - 7.600 đồng/kg (tùy giống), lợi nhuận từ 20 - 35 triệu đồng/ha.

Huyện Tân Hưng thu hoạch được hơn 25.000ha lúa Hè Thu 2024

Còn tại huyện Vĩnh Hưng, vụ Hè Thu 2024, toàn huyện gieo sạ 28.624ha, đến nay người dân đã thu hoạch gần xong, năng suất từ 4,5 - 8 tấn/ha, giá lúa dao động từ 6.800 - 7.300 đồng/kg (tùy giống), người dân thu lợi nhuận từ 16 - 34 triệu đồng/ha.

Người dân huyện Vĩnh Hưng khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu

Theo ngành chức năng huyện Vĩnh Hưng, một số diện tích lúa Hè Thu năm nay đạt năng suất khá thấp là do ảnh hưởng của bệnh cháy bìa lá, rầy phấn trắng và mưa bão. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân không nên gieo sạ ngay, cần cho đất nghỉ ngơi hoặc sản xuất một vụ màu ngắn ngày, sau đó ngâm lũ để vụ Đông Xuân 2024-2025 đạt năng suất cao.

Người dân huyện Vĩnh Hưng đã thu hoạch gần xong lúa Hè Thu 2024

Đến nay, tại 2 huyện Tân Hưng và Thạnh Hóa, người dân đã tranh thủ gieo sạ lúa Thu Đông 2024 ngay sau khi thu hoạch lúa Hè Thu với diện tích hơn 30.922ha. Do được dự báo khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ nên ngành chức năng vận động người dân không tiếp tục gieo sạ lúa Thu Đông 2024 ở những nơi không có đê bao an toàn, tập trung cày đất ngâm lũ chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025.

Thương lái vận chuyển lúa bằng ghe

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, vụ lúa Hè Thu năm nay, tỉnh Long An duy trì diện tích sản xuất lúa chất lượng cao trên 90% tổng diện tích gieo trồng; áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất như: gieo sạ, phun thuốc, bón phân, thu hoạch.

Ngành chức năng tỉnh Long An đã tăng cường công tác quản lý chất lượng lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh và Trung ương, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nhằm chủ động trong sản xuất; vận hành đóng, mở hệ thống cống phục vụ sản xuất, nhất là chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống mưa, bão để bảo vệ sản xuất vụ lúa Hè Thu 2024.

Ngành chức năng tỉnh Long An vận động người dân vùng Đồng Tháp Mười không tiếp tục gieo sạ lúa Thu Đông 2024 ở những nơi không có đê bao an toàn

Sở NN-PTNT tỉnh Long An yêu cầu chính quyền các địa phương cần thông tin kịp thời diễn biến thiên tai, áp thấp nhiệt đới, mưa, bão đến người dân để chủ động trong sản xuất, chăm sóc và bảo quản lúa sau thu hoạch; chủ động kiểm tra, tu sửa đê bao, bờ bao chắc chắn để bảo vệ đồng lúa. Nông dân cần thường xuyên thăm đồng và bơm thoát nước kịp thời để hạn chế lúa bị ngã đổ.

