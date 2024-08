Vùng "rốn lũ" Hà Nội: Nước rút tới đâu, tổng vệ sinh môi trường ngay tới đó

Ngày 2-8, UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, tính đến sáng cùng ngày, toàn huyện còn 17 thôn xóm bị ngập, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng và khoảng 6.000 nhân khẩu cần cứu trợ.

Về đê điều, thủy lợi có hơn 720m kênh mương bị hư hỏng, gần 4.700m đê bị ngập. Toàn huyện có hơn 92.400m đường giao thông nội đồng, gần 28.600m đường giao thông nông thôn, 22 công trình công cộng, di tích bị ngập; 407m đường giao thông nội đồng và 15m đường giao thông nông thôn bị sạt lở; hơn 2.000m tường bao bị đổ; khoảng 1.600ha lúa, cây màu và cây ăn quả cùng gần 1.600ha cá và thủy sản, hơn 212.000 con gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng.

Mưa lũ và ngập lụt dài ngày ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân tại huyện Chương Mỹ

Đại diện huyện Chương Mỹ cũng cho biết, mực nước trên sông Bùi đang rút và số thôn, xóm, đường sá bị ngập nước đang giảm dần. Do đó, để phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra, nước rút đến đâu, các lực lượng chức năng và nhân dân các xã thực hiện tổng vệ sinh môi trường đến đó.

Huyện và các xã đồng thời nỗ lực đảm bảo đời sống cho người dân vùng ảnh hưởng của bão, lũ với nhiều việc làm thiết thực như: lắp dựng biển cảnh báo, rào chắn tại các tuyến đường và khu vực ngập sâu; phân công lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Song song, chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện chủ động triển khai phương án đảm bảo cứu trợ đời sống cho nhân dân; không để tình trạng người dân không có nước uống, sinh hoạt và lương thực, thực phẩm thiết yếu; hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc men và thiết bị y tế, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ chuyển hàng hỗ trợ đến người dân vùng lũ lụt

Trong khi đó, tại huyện Quốc Oai, do ảnh hưởng của bão số 2 và mưa lớn khiến cả 5 xã ngập úng, với 531 hộ dân, 2.546 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trong đó, có 160 hộ bị ngập sâu, tập trung tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ xã Cấn Hữu, thôn Thông Đạt xã Liệp Tuyết và thôn Muôn xã Tuyết Nghĩa…

Lực lượng chức năng và người dân vùng lũ lụt ở huyện Quốc Oai thực hiện tổng vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút

Sau một tuần ảnh hưởng ngập úng, đến ngày 1-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã rút lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Tích.

Hiện tại, nước đã cơ bản rút hết trên địa bàn các xã trên, người dân quay trở lại đời sống sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều ngày, khiến một lượng lớn rác thải trôi nổi gây mất vệ sinh môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường cho khu vực bị ngập lụt được kịp thời, với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó, huyện Quốc Oai đã tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh kéo dài tới ngày 10-8.

QUỐC LẬP