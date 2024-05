Vườn hoa ban Điện Biên giữa lòng TPHCM

Ngày 4-5, nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024), TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức khánh thành cảnh quan Công viên đường Võ Nguyên Giáp. Đến dự có các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại Công viên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức

Theo Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, Công viên đường Võ Nguyên Giáp (tiền thân là công viên bờ sông Sài Gòn chưa được đặt tên) kết nối các bến tàu thủy Thảo Điền, Bình An thuộc phường Thảo Điền và phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Thực hiện xây dựng cảnh quan Công viên đường Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, TP Thủ Đức đã xây dựng một không gian văn hóa cách mạng rộng 5.000m2, điểm nhấn là bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sân sinh hoạt cộng đồng...

Nơi đây còn có vườn hoa ban Điện Biên với 70 cây hoa ban được chuyển về từ vùng núi Tây Bắc - tượng trưng cho 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 103 cây hoa ban ươm mầm tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM với hạt giống được mang về từ Điện Biên, cũng là số tuổi của người Đại tướng nhân dân. Kinh phí xây dựng các hạng mục trên từ nguồn xã hội hóa của một số mạnh thường quân và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức..

Các đại biểu đặt hoa tại bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một du khách nước ngoài đặt hoa tại bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngoài ra, một số hạng mục sẽ tiếp tục được đầu tư tại khu vực Công viên đường Võ Nguyên Giáp như: khu vực nhà sàn Điện Biên - nơi giao lưu, kết nối văn hóa giữa TP Thủ Đức, TPHCM với đồng bào, chiến sĩ Điện Biên và cả nước.

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo SGGP, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, nhà sàn Điện Biên do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) trao tặng, sẽ được khánh thành vào dịp 30-4-2025. Cùng với vườn hoa ban Điện Biên, những công trình này nhằm khẳng định, những đô thị phát triển luôn trân trọng, nhớ về những vùng xa xôi, nơi biên cương của Tổ Quốc - nơi đã từng diễn ra những trận chiến cam go để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại vườn hoa ban Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Không gian Tây Bắc sẽ hiện hữu tại TPHCM, nằm trên địa bàn TP Thủ Đức. Nơi đây sẽ giới thiệu, lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hoá của đồng bào Tây Bắc đến với người dân TPHCM và nhân dân miền Nam”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định và tin tưởng Công viên đường Võ Nguyên Giáp sẽ là địa điểm thuận lợi để giáo dục chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ người dân; lan tỏa các giá trị văn hoá và phát triển kinh tế của địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trước đó, TP Thủ Đức đã tổ chức lễ đặt bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lời trích từ điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương tại lễ tang Đại tướng được cẩn lên tấm bia đá tưởng niệm như niềm tin của chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân, xin nguyện noi theo tấm gương của Đại tướng dành cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

THU HƯỜNG