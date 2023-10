Vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Chủ động phối hợp tháo gỡ

Hàng ngàn hồ sơ được giải quyết

Trước thực trạng hàng chục ngàn căn hộ, nhà phố trên địa bàn TPHCM đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nhưng người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận vì nhiều lý do, Sở TN-MT TPHCM đã chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hồ sơ thuận lợi hơn. Từ thực tế ghi nhận và phân nhóm các khó khăn, vướng mắc, Sở TN-MT đã lên kế hoạch thực hiện (Kế hoạch số 3981), triển khai các giải pháp cụ thể.

Đối với 47 dự án với 8.159 căn chưa cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sau khi trao đổi với cơ quan thuế và các doanh nghiệp thực hiện dự án, Sở TN-MT TPHCM đã xác định được nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong quá trình giải quyết là do việc thực hiện liên thông thủ tục thuế điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế… bị tắc!

Để giải quyết vấn đề này, Sở TN-MT TPHCM đã “ngồi lại” với Cục Thuế TPHCM và thống nhất xử lý các vướng mắc cụ thể. Kết quả có 5.062 hồ sơ đã bổ sung thuế và đến nay đã cấp giấy chứng nhận cho 3.812 hồ sơ, đang hoàn thiện trình ký giấy chứng nhận cho 1.250 hồ sơ; còn hơn 3.000 hồ sơ chưa bổ sung thuế.

Đối với 30.896 căn chưa cấp giấy chứng nhận do doanh nghiệp thực hiện dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp, Sở TN-MT đã xác định được một số nguyên nhân là: do khách hàng mua nhà khó khăn về tài chính, không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính còn lại; không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận (do mua để đầu tư) hoặc đang trong quá trình phân chia tài sản vợ chồng; đã xuất cảnh…

Vì vậy, Sở TN-MT đã đề nghị các doanh nghiệp thực hiện dự án nộp hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM khi tiếp nhận đủ hồ sơ từ khách hàng và đến nay đã có gần 7.000 hồ sơ được nộp để xem xét cấp giấy chứng nhận.

Trong khi đó, có 29 dự án với 10.019 căn chưa cấp giấy chứng nhận do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay đang chờ hướng dẫn của Bộ TN-MT về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có).

Đối với 39 dự án với 19.958 căn chưa cấp giấy chứng nhận do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, Sở TN-MT đã thực hiện rà soát, nghiên cứu, phân nhóm, phân loại các nội dung vướng mắc của từng dự án theo nguyên tắc: dự án đang thực hiện chào thầu chọn đơn vị tư vấn nhưng chưa có đơn vị tham gia dự thầu thì thực hiện chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định; dự án đã lựa chọn được đơn vị tư vấn thì đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện chứng thư thẩm định giá; dự án đang thực hiện rà soát pháp lý, đang lấy ý kiến sở ngành và đơn vị liên quan thì tiếp tục rà soát, có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương có ý kiến gửi về Sở TN-MT để tổng hợp, báo cáo theo quy định…

Tiếp tục đôn đốc, xử lý vướng mắc

Theo đánh giá của Sở TN-MT TPHCM, các giải pháp đã thực hiện tạo chuyển biến tích cực cho công tác tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Sở TN-MT TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như: phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TPHCM cũng như chi cục thuế các quận, huyện và TP Thủ Đức để tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà tại các dự án; đôn đốc các doanh nghiệp/chủ đầu tư thực hiện việc thông báo cho người mua nhà nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận; làm việc với Bộ TN-MT nhằm tháo gỡ nội dung vướng mắc xung quanh việc phải xác định lại nghĩa vụ tài chính hay không đối với các căn hộ lưu trú do được điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ “có thời hạn” sang “lâu dài” để làm cơ sở thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Với các dự án do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, đã có 1 dự án được UBND TPHCM phê duyệt quyết định xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung nên Sở TN-MT sẽ giao Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM lập phiếu chuyển thông tin đến Cục Thuế TPHCM. Đối với 2 dự án đã xác định không phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung sẽ thực hiện ngay việc giao Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Riêng đối với 10 dự án đã lựa chọn được đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, Sở TN-MT tiếp tục đôn đốc, đề nghị đơn vị tư vấn thẩm định giá đất khẩn trương thực hiện chứng thư thẩm định giá. Đối với 3 dự án đang thực hiện chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn nhưng chưa có đơn vị tham gia dự thầu, Sở TN-MT đề nghị tiếp tục thực hiện chào thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.

Hiện còn 6 dự án với 4.653 căn chưa cấp giấy chứng nhận do các vướng mắc khác chưa xác định cụ thể, Sở TN-MT TPHCM thực hiện rà soát theo các tiêu chí như: xác định những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Sở TN-MT; những vấn đề cần lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan; những vấn đề cần UBND TPHCM chỉ đạo, quyết định; những vấn đề cần UBND TPHCM chấp thuận phát hành văn bản kiến nghị bộ ngành trung ương hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề cần UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.