Xã Phước Thành, TPHCM: Hơn 200 người tham gia hiến máu tình nguyện

Với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, hơn 200 người tại xã Phước Thành tình nguyện tham gia.

Ngày 9-12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phước Thành, TPHCM tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

z7307256912879_5e3171c095ff12b256d0dda0c07ad4ee.jpg
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Phước Thành tham gia ngày hội

Tham gia ngày hội có hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã.

z7307256992237_c85090246a333adbaaddf0b0b6d2fe0e.jpg
Các tình nguyện viên được khám sàng lọc sức khỏe khi tham gia ngày hội

Kết quả, ban tổ chức ngày hội đã tiếp nhận 199 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ số máu tiếp nhận được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

z7307256901717_f47e0697b0e5b7af0edcc7f56684f518.jpg
Ban tổ chức ngày hội đã tiếp nhận 199 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu đề ra
CAO SƠN

