Xã Phước Thành, TPHCM: Hơn 200 người tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 9-12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phước Thành, TPHCM tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Tham gia ngày hội có hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã.

Kết quả, ban tổ chức ngày hội đã tiếp nhận 199 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ số máu tiếp nhận được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

