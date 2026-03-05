Xã Dầu Tiếng: Công tác chăm lo đời sống người dân kịp thời, đồng bộ

Công tác chăm lo an sinh xã hội tại xã Dầu Tiếng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm mọi người dân đều được đón xuân đầm ấm, nghĩa tình.

Nhằm chăm lo cho người dân trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026 vừa qua, ngay từ đầu tháng Chạp, xã Dầu Tiếng đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng bộ phận, tổ chức rà soát kỹ lưỡng các nhóm đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc lập danh sách được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lắp hoặc bỏ sót.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Các đoàn công tác của xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà tận tay gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Cùng với đó, các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế cũng được quan tâm hỗ trợ, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để các gia đình ổn định đời sống trong dịp tết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Dầu Tiếng đã tổ chức chăm lo với tổng kinh phí hơn 9,16 tỷ đồng, từ nguồn quà của Chủ tịch nước, TPHCM, ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa. Trong đó có 432 suất quà của Chủ tịch nước; 917 suất quà cho người có công; trên 2.700 suất quà cho đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội; 1.500 suất quà bảo trợ xã hội và hơn 200 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Việc huy động đa dạng nguồn lực đã giúp công tác chăm lo được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định.

Song song với hoạt động trao quà, xã Dầu Tiếng còn tổ chức chỉnh trang, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia ghi danh liệt sĩ và công trình tưởng niệm trên địa bàn. Các hoạt động vệ sinh, tu bổ được thực hiện chu đáo, tạo không gian trang nghiêm để nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến dâng hương tưởng niệm trong những ngày đầu xuân, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp tinh thần tri ân trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, công tác chăm lo tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền cơ sở. Qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân tiếp tục được tăng cường, tạo khí thế phấn khởi bước vào năm mới.

Lãnh đạo xã Dầu Tiếng bàn giao trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, cho biết thông qua các hoạt động chăm lo tết, địa phương mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Sự chung tay của các cấp, các ngành cùng nguồn lực xã hội hóa là nền tảng quan trọng để công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, bền vững.

Nhìn lại các hoạt động từ cơ sở, có thể khẳng định công tác chăm lo tết tại xã Dầu Tiếng đã đạt được mục tiêu đề ra, bảo đảm mọi đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Những kết quả này tiếp tục tạo tiền đề thuận lợi để địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2026, với quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn.

VĂN SƠN