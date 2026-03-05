Xã Long Hải: Quản lý, không để 132 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động ra khơi

Chiều 5-3, lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) kiểm tra thực tế việc quản lý 132 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu các lực lượng kiểm soát chặt, không để các tàu này di chuyển hay ra khơi.

Lãnh đạo xã Long Hải, đại diện Biên phòng, Công an đi kiểm tra thực địa các vị trí tàu cá không đủ điều kiện neo đậu trên sông

Chiều 5-3, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cùng lãnh đạo Công an xã và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã kiểm tra thực tế việc quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn.

Theo UBND xã Long Hải, đến nay trên địa bàn có 132 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đang neo đậu tại các bến, bãi trong xã và một số khu vực khác thuộc địa bàn TPHCM.

Một tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu tại bờ

Qua kiểm tra, lãnh đạo xã ghi nhận nhiều tàu cá có biển số đã cũ, mờ, gây khó khăn cho công tác nhận diện. Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải đề nghị Đồn Biên phòng Phước Tỉnh khẩn trương kẻ, vẽ lại biển số tàu, đồng thời ghi rõ dòng chữ “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động” trên thân tàu để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

Để quản lý chặt chẽ số tàu này, UBND xã yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất lắp đặt thiết bị định vị, thường xuyên cập nhật hình ảnh, vị trí neo đậu và tọa độ tàu hàng ngày. Đồng thời kiên quyết không để ngư lưới cụ trên các tàu cá này và tuyệt đối không để tàu di chuyển hoặc ra khơi.

Xã Long Hải hiện có 132 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ở bờ

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác cũng ghi nhận một số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của địa phương khác đang neo đậu tại các bến, bãi trên địa bàn xã Long Hải. Trước tình hình này, UBND xã giao Đồn Biên phòng Phước Tỉnh quản lý chặt chẽ, không để các tàu này ra khơi.

THÀNH HUY