Xác định nhóm học sinh gây ra 3 vụ ném đá gây vỡ kính tàu Bắc - Nam

Từ đầu tháng 7-2024 đến nay, do được nghỉ hè không phải đến trường, một nhóm 3 học sinh trú tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhiều lần tụ tập, ném đất, đá vào các chuyến tàu đi qua địa bàn để đùa nghịch, gây thiệt hại tài sản.

Clip nhóm 3 học sinh ném đá lên tàu hỏa gây thiệt hại tài sản

Ngày 19-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Đức Thọ vừa xác định được nhóm 3 học sinh trên địa bàn xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ) là thủ phạm gây ra 3 vụ ném đá gây vỡ kính tàu Bắc - Nam.

Trước đó, từ ngày 3-7 đến ngày 10-7, Công an huyện Đức Thọ tiếp nhận trình báo của các trưởng tàu thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc xảy ra 3 vụ ném đá lên tàu khi đi qua địa bàn huyện Đức Thọ.

Trong đó, vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 22 giờ 36 phút ngày 3-7, đoàn tàu SE4 chạy theo hướng Nam - Bắc đi qua Km342+200 đường sắt, thuộc địa phận xã Tân Dân (huyện Đức Thọ) thì bị ném đá lên tàu làm vỡ 1 ô cửa kính toa và thiệt hại về tài sản.

Cơ quan công an làm việc với 3 học sinh liên quan vụ ném đá vào các chuyến tàu Bắc - Nam

Vụ thứ 2 xảy ra vào hồi 20 giờ 43 phút ngày 8-7, đoàn tàu SE6 chạy theo hướng Nam - Bắc đi qua Km348+750 đường sắt, thuộc địa phận xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ) thì bị ném đá làm vỡ 1 ô cửa kính toa số 2.

Vụ thứ 3 xảy ra vào hồi 20 giờ 50 phút ngày 10-7, đoàn tàu SE6 đi theo hướng Nam - Bắc, qua Km 335+100 đường sắt, thuộc địa phận thôn Thanh Kim, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ) thì bị ném đất, đá làm vỡ 1 ô kính toa số 3. Tổng thiệt hại 3 vụ ném đá là 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các xã khẩn trương xác minh, điều tra.

Kính tàu bị vỡ

Qua quá trình điều tra, rà soát, xác định nhóm học sinh trên địa bàn xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, gồm: T.Q.Đ. (sinh năm 2009), L.A.Q. (sinh năm 2011), L.P.B.N. (sinh năm 2008), đều trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, cùng thực hiện hành vi nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các trường hợp trên thừa nhận, từ đầu tháng 7-2024 đến nay, do được nghỉ hè không phải đến trường, đã nhiều lần tụ tập, ném đất, đá vào các chuyến tàu đi qua địa bàn để đùa nghịch.

Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG