Xác lập Kỷ lục Guinness thế giới tại Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Khán giả chờ đợi Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” Day 3, Day 4

Sự kiện sẽ diễn ra từ 9 đến 11 giờ ngày 22-3 (tức Day 3), nơi khán giả có thể diện trang phục truyền thống từ 54 dân tộc của Việt Nam. Hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam trong giới trẻ.

Hiện tại, đông đảo khán giả chuẩn bị trang phục truyền thống của 54 dân tộc chờ đón tham gia sự kiện này.

Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống đến xem concert

Tạo thêm dấu ấn cho Day 3 (22-3), Day 4 (23-3) của concert, nhà sản xuất chương trình cho biết sân khấu của 2 đêm diễn sẽ sử dụng bàn nâng di động quy mô bậc nhất từ trước đến nay, kết hợp hệ thống thiết bị âm thanh tốt nhất được sử dụng trong các concert lớn trên thế giới. Đáng chú ý, concert sẽ có một tiết mục biểu diễn với số lượng người tham gia đông nhất, hơn 100 người.

Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” hứa hẹn lập kỷ lục thế giới

Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã khẳng định sức hút mãnh liệt, trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận.

Đặc biệt, chương trình vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi nhân rộng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thúc đẩy sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

* Chiều 12-3, nữ ca sĩ Hòa Minzy vui mừng thông báo MV Bắc Bling vừa chính thức vươn lên Top 1, trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu.

MV “Bắc Bling” vừa trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu

MV Bắc Bling hiện có gần 42 triệu views (lượt xem) sau 11 ngày ra mắt. Theo Hòa Minzy, YouTube Charts Thế giới có 2 phần là Music Video (MV) và Song (ca khúc). Mỗi phần có 3 nhánh: Best Popular (Phổ biến nhất), Best Move (Thăng hạng nhiều nhất), Best Debut (Ra mắt ấn tượng nhất).

Từ 28-2 đến 6-3, trong tất cả các MV ra mắt cùng thời điểm trên toàn thế giới, MV Bắc Bling đạt được Top 1 MV Best Debut - MV ra mắt ấn tượng nhất. Ca khúc Bắc Bling cũng đạt Top 1 Song Best Debut - Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất.

MV Bắc Bling ra mắt tối 1-3, dự án do Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ Tuấn Cry, nhà sản xuất Masew. Đặc biệt, MV có sự góp giọng của "danh hài đất Bắc" Xuân Hinh. Từ khi ra mắt đến nay, sản phẩm âm nhạc nhận được sự đón nhận, đánh giá cao từ giới chuyên môn đến khán giả. UBND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên dương, khen thưởng ê kíp sản xuất MV âm nhạc quảng bá du lịch Bắc Ninh.

Danh hài Xuân Hinh và nhạc sĩ Tuấn Cry kết hợp cùng Hòa Minzy trong MV "Bắc Bling"

Bắc Bling là dự án Hòa Minzy kể lại câu chuyện dân gian, quảng bá nét đẹp Bắc Ninh - quê hương của cô, đến đông đảo khán giả, thể hiện tình yêu sâu sắc, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hoá quê hương. Bắc Bling lồng ghép chất liệu dân gian truyền thống với nhạc điện tử hiện đại.

Tại các bối cảnh quay MV, ê kíp sản xuất nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương cùng người dân. MV có sự tham gia của khoảng 500 người, trong đó có 300 người dân Lạc Xá (phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh).

Đông đảo người dân tham gia diễn xuất trong MV "Bắc Bling"

Hòa Minzy, Tuấn Cry và các cụ già thôn Lạc Xá cùng biểu diễn "Bắc Bling" tại Lễ trao Giải Cống hiến lần 19 tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 5-3 vừa qua

