Xác minh nghi vấn về công ty tổ chức đêm nhạc của Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò"

Trước đó, tối 4-7, thông tin về việc công ty tổ chức concert Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò" gây xôn xao mạng xã hội. Về nghi vấn này, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đang tiếp tục tìm hiểu thông tin. Theo quy định, đơn vị nào cấp phép sẽ chịu trách nhiệm liên quan.

Trước đó, ngày 30-6, Sở VH-TT Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30-7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội thông tin, sẽ có 13 bài hát được Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, trong đó có: Ddu du ddu du, Shut down, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young... Tuy nhiên, người hâm mộ liên tiếp bày tỏ sự thất vọng về chương trình khi chỉ có 13 bài hát nhưng giá vé quá cao so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore...