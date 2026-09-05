Ra mắt hệ sinh thái số, đưa chính quyền đến gần người dân

Ngày 5-9, phường Phú Lợi tổ chức hội nghị ra mắt Logo phường, Zalo Official Account (Zalo OA) và Zalo Mini App “Phú Lợi kết nối”. Đây không chỉ là bước tiến trong xây dựng chính quyền số mà còn mở thêm một kênh tương tác hai chiều, giúp chính quyền tiếp nhận, xử lý và phản hồi nhanh hơn những vấn đề người dân quan tâm.

Khen thưởng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng rác biểu tượng (logo) phường Phú Lợi

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, khu phố và đơn vị đồng hành VNPT.



Tại hội nghị, phường Phú Lợi chính thức công bố Logo phường - biểu trưng nhận diện mới, được lựa chọn qua cuộc thi sáng tác Logo với 82 tác phẩm dự thi.

Nghi thức ra mắt logo phường Phú Lợi

Sau hai vòng sơ khảo và chung kết, Hội đồng Thẩm định đã lựa chọn 5 tác phẩm trao giải, trong đó 1 tác phẩm được chọn làm Logo chính thức của phường và 4 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Đây được xem là một bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, trong đó công nghệ không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn trở thành cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Thông qua “Phú Lợi kết nối”, người dân có thêm một kênh để tiếp cận thông tin chính thống, theo dõi hoạt động của phường, đồng thời gửi phản ánh, kiến nghị về những vấn đề dân sinh.

Điểm nhấn của hội nghị là nghi thức bấm nút ra mắt Logo phường Phú Lợi, Zalo OA và Zalo Mini App “Phú Lợi kết nối”.

Các nội dung phản ánh có thể liên quan đến môi trường, trật tự đô thị, hạ tầng, vệ sinh, giao thông và những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Ra mắt Ban quản trị và tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh – kiến nghị

Sau khi tiếp nhận, phản ánh được phân loại, chuyển đến đơn vị có trách nhiệm xử lý, theo dõi tiến độ và phản hồi kết quả cho người dân.

Cùng với việc ra mắt nền tảng số, UBND phường Phú Lợi công bố Ban Quản trị Zalo OA/Mini App và Tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh - kiến nghị. Việc phân công cụ thể được kỳ vọng bảo đảm nền tảng hoạt động thường xuyên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến của người dân.

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi yêu cầu Ban Quản trị và Tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh - kiến nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình vận hành. “Đã tiếp nhận thì phải xử lý, đã xử lý thì phải có kết quả, đã có kết quả thì phải phản hồi”, đồng chí Phan Công Khanh nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh, chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi tư duy và phương thức hoạt động. Việc ra mắt “Phú Lợi kết nối” không phải là điểm kết thúc của một chương trình công nghệ mà là điểm bắt đầu của một phương thức quản trị mới, với thông điệp: “Phú Lợi kết nối - Kết nối chính quyền, gần hơn với người dân”.

Lãnh đạo phường Phú Lợi kỳ vọng “Phú Lợi kết nối” sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, là kênh tương tác hai chiều thực chất, qua đó giúp chính quyền nắm bắt nhanh hơn tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Sau lễ ra mắt, đại diện VNPT giới thiệu tổng quan và hướng dẫn đại biểu, người dân trải nghiệm các chức năng của Zalo Mini App “Phú Lợi kết nối”. Với việc đưa Logo, Zalo OA và Zalo Mini App vào hoạt động, phường Phú Lợi từng bước hình thành thêm một hệ sinh thái nhận diện và tương tác số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng.

TÂM TRANG