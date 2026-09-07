Công nhân VWS góp phần bảo đảm công tác xử lý rác của TPHCM

Gần 400 cán bộ, chuyên gia và người lao động Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa được khám sức khỏe định kỳ. Cùng với việc chăm lo sức khỏe, VWS duy trì nhiều chính sách phúc lợi cho công nhân và gia đình, góp phần tạo nên sự gắn bó của hơn phân nửa lực lượng lao động làm việc gần 20 năm.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS trao đổi với người lao động trong chương trình chăm lo sức khỏe, đời sống công nhân viên

Khám sức khỏe để yên tâm làm việc

Ngày 5-9, gần 400 cán bộ, chuyên gia và người lao động VWS đang làm việc tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM) được khám sức khỏe định kỳ do các y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thực hiện.

Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt chờ đến lượt. Với những lao động lớn tuổi, đây là dịp kiểm tra các vấn đề sức khỏe thường gặp như cao huyết áp, bệnh xương khớp, đồng thời được bác sĩ tư vấn cách ăn uống, vận động.

Người lao động được xét nghiệm máu, đo huyết áp, khám răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt và chụp X-quang. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được khám chuyên khoa để phát hiện, hỗ trợ điều trị kịp thời. Công ty cũng hỗ trợ chi phí nếu người lao động phát hiện bệnh cần điều trị.

Anh Tô Hoàng Đức, nhân viên IT cho biết, do công việc bận rộn nên bình thường anh ít có thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Việc công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm ngay trong giờ làm giúp anh chủ động theo dõi sức khỏe và sớm phát hiện những vấn đề bất thường.

“Việc công ty sắp xếp cho nhân viên khám sức khỏe hàng năm giúp chúng tôi cảm thấy an tâm, tin tưởng để gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp” - anh Đức chia sẻ.

Đối với công nhân trực tiếp làm việc trên bãi, nội dung khám chuyên sâu các vấn đề liên quan đến đặc thù nghề nghiệp.

Gần 400 cán bộ, chuyên gia và người lao động VWS được khám sức khỏe định kỳ, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với sức khỏe và đời sống người lao động

Anh Lê Thành Tâm, giám sát vận hành bãi rác Đa Phước, người đã gắn bó với VWS 18 năm cho biết: “Công nhân còn được kiểm tra chức năng hô hấp, thị giác và những vấn đề liên quan đến công việc trên bãi. Nhờ có chương trình khám của công ty, chúng tôi theo dõi được tình trạng sức khỏe của bản thân, sớm phát hiện những vấn đề để chủ động đi kiểm tra và điều trị tiếp”'- anh Tâm nói.

Chăm lo cả gia đình người lao động

Theo bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS, ngay từ giai đoạn công ty mới xây dựng, việc chăm lo đời sống công nhân viên đã được xác định là một trong những vấn đề quan trọng. Bên cạnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ theo quy định, VWS duy trì những hoạt động chăm lo đời sống công nhân vào các dịp lễ, Tết và trong năm.

Vào dịp hè, người lao động được tạo điều kiện đưa gia đình cùng tham gia chuyến đi do công ty tổ chức. Vợ chồng và con của người lao động cũng được tham gia theo chính sách của công ty.

“Chúng tôi muốn những chính sách này không chỉ dành cho bản thân người lao động mà còn giúp chăm lo cho gia đình của họ”, bà Phương cho biết.

Dịp Tết, công ty VWS dành những phần quà giá trị cho người lao động. Có những phần quà như xe máy, máy tính, điện thoại… được trao cho công nhân viên, vừa hỗ trợ điều kiện làm việc, vừa ghi nhận đóng góp của họ.

VWS cũng dành ngân sách cho các hoạt động an sinh, từ thiện xã hội; thường xuyên hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các chương trình học bổng cho học sinh ở nhiều nơi.

Trong công việc đặc thù tại khu xử lý chất thải, an toàn lao động được VWS chú trọng thông qua các chương trình tập huấn theo mùa, điều kiện thời tiết và từng giai đoạn vận hành. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng được tổ chức tập huấn, diễn tập thường xuyên để công nhân chủ động ứng phó khi có sự cố.

Những chính sách được duy trì qua nhiều năm cùng môi trường làm việc đã tạo nên một lực lượng lao động gắn bó lâu dài. Trong đợt thống kê vào dịp Tết vừa qua, VWS ghi nhận hơn phân nửa lực lượng lao động làm việc gần 20 năm, ngay thời điểm công ty vừa thành lập.

Theo bà Phương, người lao động cần công ty nhưng doanh nghiệp cũng cần những người đã làm việc lâu năm, có kinh nghiệm và hiểu công việc. Sự gắn bó được tạo nên không chỉ từ các chế độ theo quy định mà còn từ những chính sách phúc lợi, chăm lo đời sống được duy trì trong nhiều năm. Đối với công việc xử lý rác cho TPHCM, vai trò của lực lượng công nhân càng rõ nét. Đây là công việc đòi hỏi sự phối hợp của cả tập thể, từ lãnh đạo, quản lý đến từng công nhân viên.

“Trong hoạt động xử lý rác cho TPHCM, chính lực lượng công nhân là những người trực tiếp góp sức để công ty VWS vận hành ổn định, xử lý khối lượng rác lớn của thành phố và góp phần bảo đảm công tác xử lý rác được thực hiện tốt” - lãnh đạo VWS chia sẻ.

QUANG KHOA