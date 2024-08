Xây dựng cơ chế đặc thù để Hà Nội thành trung tâm giáo dục tiêu biểu cả nước

Ngày 14-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội tổ chức tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội tập trung bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội để triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2024-2025; cùng với việc phát triển quy mô, tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao. Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu cho UBND TP Hà Nội về cơ chế chính sách trong lĩnh vực GD-ĐT theo hướng bảo đảm tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, nhất là những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về phát triển giáo dục nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phục vụ sự nghiệp phát triển GD-ĐT Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị ngành GD-ĐT Hà Nội rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội; đánh giá thực trạng và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu; báo cáo UBND TP Hà Nội để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các nội dung còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng cờ thi đua cho các trường học xuất sắc

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, các nhà trường trên địa bàn thành phố đã tổ chức an toàn, hiệu quả công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10, khắc phục được hạn chế, tồn tại trong công tác thi, tuyển sinh của những năm trước như: không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh; không còn hiện tượng bốc thăm để vào trường công lập. Đồng thời, thành phố đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 hecta trở lên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho các học sinh giỏi đạt giải quốc tế

Đặc biệt, trong năm học 2023-2024, các trường học ở Hà Nội đã kết nạp Đảng cho 200 học sinh, cao hơn 2 lần so với năm học trước. Công tác đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường, toàn thành phố có 2.913 trường mầm non và phổ thông (tăng 39 trường so với cùng kỳ năm học trước), trong đó gần 80% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Học sinh Thủ đô đứng đầu cả nước trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 184 học sinh đoạt giải, cao hơn 43 học sinh so với năm 2023; nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, đặc biệt là có 2 học sinh giành 2 Huy chương vàng Olympic sinh học và hóa học, 3 học sinh đạt giải trong kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia, 35 học sinh đạt giải quốc gia trong cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

