Xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, cơ hội để báo chí Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngay sau lễ công bố thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có những trao đổi với Báo Sài Gòn Giải Phóng về yêu cầu đặt ra đối với mô hình mới, cũng như những giá trị nghề nghiệp cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong chặng đường tới.

* PHÓNG VIÊN: TPHCM vừa công bố thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đây là dấu mốc quan trọng của báo chí thành phố. Thưa đồng chí, lãnh đạo thành phố kỳ vọng điều gì lớn nhất ở việc sắp xếp này?

* Đồng chí VĂN THỊ BẠCH TUYẾT: Trước hết cần khẳng định, việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được thực hiện theo các chủ trương, quy định của Trung ương về sắp xếp hệ thống báo chí và tổ chức bộ máy. Đây là yêu cầu khách quan nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống báo chí. Trên cơ sở đó, kỳ vọng lớn nhất của TPHCM là xây dựng một cơ quan báo chí chủ lực của thành phố, có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

TPHCM đã và đang bước vào chặng đường mới với không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số, kinh tế, xã hội lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Điều đó đặt ra nhiệm vụ mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Thành phố cần một cơ quan báo chí có khả năng tổ chức sản xuất nội dung hiệu quả trên nhiều nền tảng, phản ánh kịp thời đời sống xã hội, truyền tải đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của thành phố đến nhân dân. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, nâng cao hiệu quả phục vụ công chúng; qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy trách nhiệm chung trong xây dựng, phát triển TPHCM.

Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thành phố mong muốn cơ quan báo chí mới kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp mà các cơ quan báo chí của thành phố đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua, đồng thời có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chúng tôi mong đội ngũ những người làm báo thành phố tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của người làm báo cách mạng. Dù ở vị trí nào, trong mô hình tổ chức nào, nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển vẫn là sứ mệnh chung của báo chí thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM VĂN THỊ BẠCH TUYẾT

* Một vấn đề được đội ngũ làm báo và bạn đọc quan tâm là sau sắp xếp, những giá trị, bản sắc và thương hiệu báo chí đã gắn bó nhiều năm với công chúng sẽ được gìn giữ ra sao, thưa đồng chí?

* Đây là nội dung lãnh đạo thành phố rất quan tâm trong quá trình xây dựng đề án. Mỗi cơ quan báo chí của thành phố đều có lịch sử hình thành, có đội ngũ làm nghề tâm huyết, có bản sắc và dấu ấn riêng trong lòng công chúng qua nhiều thế hệ.

Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Quan điểm của lãnh đạo thành phố là sắp xếp để phát triển tốt hơn và phù hợp với xu thế phát triển mới của hoạt động báo chí cũng như nhu cầu của công chúng và yêu cầu của thực tiễn đất nước và thành phố trong bối cảnh mới. Vì vậy, trong quá trình triển khai, thành phố yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng để kế thừa tối đa các thế mạnh hiện có, gồm: đội ngũ nhân sự, kinh nghiệm làm nghề, mạng lưới thông tin, phương thức tổ chức nội dung, cách thức vận hành và các sản phẩm báo chí có giá trị đã tạo được vị thế trong đời sống xã hội. Điều quan trọng hơn là phải bảo đảm hoạt động báo chí vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của thành phố. Đó là giá trị cốt lõi làm nên uy tín của một cơ quan báo chí.

Tôi tin rằng, khi vận hành theo mô hình mới, với điều kiện tác nghiệp tốt hơn, sự phối hợp chặt chẽ hơn và nguồn lực được tập trung hơn, các giá trị tốt đẹp của báo chí thành phố sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Những thương hiệu báo chí đã được bạn đọc tin cậy sẽ có thêm điều kiện để đổi mới, nâng cao chất lượng, tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

* Quá trình sắp xếp chắc chắn sẽ tác động đến tâm tư của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động. Đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới những người đang trực tiếp làm báo ở thành phố?

* Tôi rất chia sẻ với tâm tư, suy nghĩ của đội ngũ những người làm báo trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay. Mỗi sự thay đổi đều đặt ra những băn khoăn nhất định. Nhưng nhìn rộng hơn, đây cũng là cơ hội để báo chí thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, thích ứng tốt hơn với yêu cầu của đời sống xã hội và sự thay đổi rất nhanh của công nghệ, phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng.

Trụ sở Báo Tuổi Trẻ, nay là Báo điện tử Tuổi trẻ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo thành phố luôn xác định con người là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, cùng với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ người làm báo; theo đó, đã chỉ đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố thực hiện việc tổ chức lại các cơ quan báo chí trực thuộc, tinh giản số người làm việc, tiếp nhận tối đa số người có nguyện vọng tiếp tục công tác theo khả năng tự chủ vị trí việc làm; đồng thời thông tin rộng rãi đến các đơn vị trực thuộc thành phố để các đơn vị có nhu cầu xem xét, tiếp nhận; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động nghỉ việc.

Tôi tin tưởng với truyền thống, kinh nghiệm và lòng yêu nghề của đội ngũ báo chí thành phố, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

THU HƯỜNG thực hiện