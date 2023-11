Xây dựng Công an TPHCM trong sạch, vững mạnh, chính quy

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn, thời gian tới Bộ Công an tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến Công an TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM sẽ luôn dành sự quan tâm lớn, tập trung nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 15-11, Đoàn kiểm tra Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc, kiểm tra, đánh giá các mặt công tác và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 tại Công an TPHCM.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong 10 tháng năm 2023, tình hình trật tự an toàn xã hội toàn TP cơ bản được đảm bảo ổn định. Công an TPHCM đã khám phá 2.779 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.729 đối tượng; điều tra khám phá 1.276 án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh làm tan rã 67 băng nhóm tội phạm, bắt 271 đối tượng; tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu tranh 21 băng nhóm, 77 đối tượng.

Ngoài ra, công an phát hiện, đấu tranh 1.214 vụ, 1.270 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 666 vụ có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện, triệt phá 1.853 vụ, 4.021 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ số lượng lớn tang vật là ma túy, vũ khí cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Công an TPHCM đã phát huy tốt vai trò của Cơ quan thường trực trong việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP; tập trung triển khai hiệu quả các đợt cao điểm về cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, có nhiều ý kiến trao đổi giữa các đơn vị thuộc Công an TPHCM và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như lưu ý những vấn đề trọng tâm, trọng điểm Công an TPHCM cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những nỗ lực của Công an TPHCM trong 10 tháng đầu năm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến Công an TPHCM; đồng thời, lãnh đạo TPHCM sẽ luôn dành sự quan tâm lớn, tập trung nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả, thành tích mà Công an TPHCM đã đạt được trong 10 tháng qua.

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM tiếp tục nỗ lực, cố gắng, sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác của cả năm.