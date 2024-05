Xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc

Ngày 13-5, đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát, làm việc tại tỉnh An Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: tuyengiao.vn

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; trong đó tập trung đánh giá khái quát về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh An Giang; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới…

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành địa phương dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước. Hiện nay, sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện; nông thôn từng bước được đổi mới. Nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020 - 2025), mức tăng GRDP của tỉnh đạt bình quân 5,08%. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm... Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

TÂM CHÍ