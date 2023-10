Xây dựng hình mẫu về người chiến sĩ công an gần dân

Ngày 18-10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.