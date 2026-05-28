Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt: Tạo đà bứt phá từ phân cấp, phân quyền

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm kiến tạo thể chế vượt trội cho thành phố; kế thừa chính sách hiệu quả, đồng thời đề xuất phân cấp, phân quyền mạnh hơn để khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá tăng trưởng trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 28-5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực

Góp ý dự thảo luật, đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cơ chế kiểm soát quyền lực như thế nào cần phải rõ ràng, nêu rõ trong luật. Đồng chí đề xuất luật cần bổ sung quy định giao thẩm quyền cho HĐND thành phố ban hành cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể. Theo đồng chí, nếu xem đây là vấn đề mới, thành phố có thể vận dụng ngay quy định thí điểm tại dự thảo để thực hiện.

Đồng chí Võ Thị Dung nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, để nâng cao hiệu lực giám sát toàn diện, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ cần được thiết kế cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Việc này sẽ tránh tình trạng chồng chéo, đảm bảo cho các cơ chế đặc thù được vận hành minh bạch, đúng hướng và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, dự thảo hiện quy định phân quyền theo hướng liệt kê những việc địa phương được làm - tức là thành phố đang đi “xin” từng cơ chế cụ thể, rất dễ bỏ sót các vấn đề thực tiễn, tạo ra khoảng trống pháp lý khi phát sinh các lĩnh vực mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Luật cũng cần bổ sung nội dung các cơ chế chính sách, quy hoạch và giải pháp quản trị tại đô thị đặc biệt, phải lấy quyền lợi hợp pháp, an toàn, chất lượng sống của người dân và sự cân bằng xã hội làm thước đo cốt lõi. Việc này bắt buộc thực hiện và có báo cáo đánh giá tác động xã hội, đánh giá tác động di sản trước khi phê duyệt các dự án có quy mô tác động lớn từ 200ha trở lên.

Về chế độ công vụ đặc biệt và cơ chế bảo vệ cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho rằng, quy định miễn trách nhiệm trong dự thảo còn chung chung, chưa rõ khái niệm “không vụ lợi, đúng thẩm quyền” dẫn đến khi vận dụng rất khó, dễ dẫn đến tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Đồng chí đề nghị cần làm rõ khái niệm trên trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu dự hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị có chương riêng về sandbox để tạo điểm nhấn và bảo đảm tính hệ thống. Theo đồng chí, luật cần quy định rõ khi chính sách thử nghiệm đạt hiệu quả (thông qua việc lập hội đồng đánh giá độc lập) thì thành phố được tự động ứng dụng chính thức mà không cần chờ sửa luật. Đồng thời, giao thẩm quyền cho HĐND thành phố ban hành quyết định thực thi trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét triển khai rộng rãi.

Sẵn sàng triển khai khi luật được ban hành

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các ý kiến của đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để TPHCM phát triển nhanh, bền vững là định hướng Trung ương dành cho thành phố, cũng là nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TPHCM đi đầu trong đổi mới sáng tạo, là cái nôi thử nghiệm các cơ chế, chính sách cho cả nước. Chính truyền thống này đã đưa thành phố không ngừng phát triển trong nhiều năm qua. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, cho phép TPHCM xây dựng luật Đô thị đặc biệt, tạo cơ chế ổn định, bền vững. Đây là cơ hội lớn để thành phố bứt phá hơn nữa, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh và bền vững.

Phân tích nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới với vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đó là tiền đề, quyết tâm để thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt với thể chế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững. Quan điểm của thành phố khi xây dựng Luật Đô thị Đặc biệt là kế thừa có chọn lọc những cơ chế đặc thù đã được Quốc hội trao cho TPHCM và những chính sách đã phát huy hiệu quả trong luật Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, thành phố cũng chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật để khi Quốc hội thông qua thì thực hiện ngay.

Tin liên quan Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Cần khung thể chế vượt trội, phân cấp đủ mạnh

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG