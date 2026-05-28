Đề nghị ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế cấp xã

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc pháp lý tại địa phương để khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đảm bảo kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Tại hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 28-5, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021-2026 được đánh giá là một nhiệm kỳ đặc biệt với khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với trước.

Các địa phương đã tổ chức khoảng 1.950 kỳ họp, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước, ban hành 30.832 nghị quyết, đáp ứng kịp thời các vấn đề cấp bách về bộ máy, ngân sách và đầu tư công. Ở mảng công tác giám sát, các địa phương đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận 36.000 kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn theo hướng "hỏi nhanh, đáp gọn" và lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

“Việc ứng dụng phần mềm "kỳ họp không giấy", quét mã QR và số hóa tài liệu đã trở thành điểm sáng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…”, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết.

Về nhiệm kỳ 2026-2031, giai đoạn đầu tiên HĐND thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và vận hành hoàn chỉnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo nêu rõ, để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, HĐND các cấp cần chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng chủ động và chuyên nghiệp trong xây dựng nghị quyết, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc pháp lý tại địa phương để khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để đảm bảo kinh tế địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đặt ra là củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động sau sáp nhập đơn vị hành chính, đảm bảo chính quyền hiện đại, minh bạch.

Bản báo cáo cũng đã cụ thể hóa những nhóm giải pháp lớn, gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện hành lang pháp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri. Trong đó, sẽ thực hiện quyết liệt “HĐND số”, liên thông dữ liệu từ Quốc hội đến HĐND các cấp; triển khai hiệu quả "kỳ họp không giấy", số hóa báo cáo giám sát và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kiến nghị cử tri để theo dõi tiến độ giải quyết của UBND. Với cử tri, mở rộng các kênh đối thoại trực tuyến, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, giới, ngành để nắm bắt sâu sát tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Để thực hiện kế hoạch, báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành chỉ thị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với HĐND trong thời kỳ mới; đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng để bổ sung đại biểu HĐND vào đối tượng khen thưởng chuyên biệt; hướng dẫn cụ thể về hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Với Chính phủ, đề nghị ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế cấp xã phù hợp với đặc thù chính quyền 2 cấp.

Tại hội nghị, đại diện HĐND các tỉnh, thành phố đã trình bày nhiều tham luận quan trọng. Đại diện địa phương tiên phong xây dựng "HĐND số", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số theo mô hình 5 cấp độ trưởng thành, từ số hóa hạ tầng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời kiến nghị Quốc hội sớm ban hành khung kiến trúc tổng thể HĐND số để tránh đầu tư dàn trải, không tương thích giữa các địa phương. Hà Nội cũng kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về giá trị pháp lý của việc biểu quyết và tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Đại diện TP Đồng Nai, bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND nhấn mạnh, sau khi sắp xếp, thành phố trở thành một cực tăng trưởng chiến lược với dân số trên 4,5 triệu người. HĐND không chỉ dừng lại ở vai trò quyết nghị và giám sát truyền thống mà phải chuyển mạnh sang kiến tạo thể chế, đồng hành cùng chính quyền để tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.

Để làm tròn trọng trách, Đồng Nai kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn đồng bộ về tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố sau sắp xếp, đảm bảo cơ quan dân cử có đầy đủ "công cụ pháp lý" để thực hiện vai trò kiến tạo, tránh tình trạng lúng túng do thiếu quy định cụ thể cho mô hình bộ máy mới. Thành phố Đồng Nai cũng đề nghị Quốc hội sớm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để có thể chủ động huy động nguồn lực phát triển các mô hình mới như đô thị sân bay, khu thương mại tự do và logistics. Đặc biệt, đại biểu đề nghị Trung ương tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu cho đại biểu HĐND trong các lĩnh vực: kinh tế số, quản trị đô thị, tài chính công và chuyển đổi xanh.

ANH PHƯƠNG