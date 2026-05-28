Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Cán bộ TPHCM phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, sau một năm vận hành mô hình mới, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, đồng thời đứng trước những áp lực công việc và yêu cầu đổi mới tư duy quản trị; đặt ra yêu cầu cán bộ phải “vượt lên chính mình”, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt trong giai đoạn mới.

Sáng 28-5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cách mạng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cần đánh giá khách quan thành phố đã thực hiện tốt những gì, chưa tốt những gì và có hướng xử lý hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, sau 1 năm triển khai mô hình mới cho thấy hướng đi đúng. TPHCM cùng cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tinh thần cốt lõi là nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời bảo đảm bộ máy gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở.

Trong đó, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến rõ nét, cắt giảm nhiều thủ tục, việc ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính đã thay thế phương thức quản lý cũ. Đây là nền tảng để xây dựng chính quyền số và phương thức quản trị hiện đại hơn. Cùng với đó, thành phố được Trung ương ban hành nhiều chính sách đặc thù như: Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội, gần đây nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt…

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà thành phố đang đối diện. Cụ thể, sau sắp xếp, biên chế giảm nhưng khối lượng công việc tăng mạnh, nhiều nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp về cấp xã. Trong khi đó, điều kiện làm việc, trang thiết bị, phần mềm quản lý ở nhiều nơi chưa đồng bộ; có địa bàn dân số đông, hồ sơ tồn đọng lớn, áp lực khiếu nại, đất đai, an sinh xã hội rất nặng nề. Ngoài ra, còn một bộ phận cán bộ chưa thích nghi với môi trường mới, có người chịu áp lực vì công việc tăng lên, có người chưa quen với vai trò mới khi được phân cấp mạnh hơn trước.

Trước những thực tế trên, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ phải nỗ lực, cố gắng “vượt lên chính mình”, thay đổi cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố trên nguyên tắc chuyển từ lượng sang chất.

“Phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ tư duy “xin - cho” sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát hiệu lực”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, để tháo gỡ áp lực cho hệ thống cơ sở, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy; nghiên cứu bổ sung nhân sự cho các địa bàn đông dân. TPHCM dự kiến thành lập thêm Đảng bộ khối đại học và Đảng bộ khối y tế nhằm giảm tải cho Đảng bộ UBND TPHCM. Đồng thời thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển TPHCM trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, để tham mưu các chiến lược lớn về quản trị và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo thành phố và sở ngành để bố trí, sắp xếp hợp lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thêm, theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thành phố được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế. Do đó thành phố sẽ có nguồn, cơ chế tuyển dụng để bổ sung cho các sở ngành, địa phương. Về lực lượng không chuyên trách cấp xã, thành phố cũng giữ lại gần 1.000 người để tuyển làm công chức, viên chức và hơn 400 người làm việc theo chế độ hợp đồng với những người có chuyên môn về KH-CN.

Đồng chí đặt ra yêu cầu phải lựa chọn đúng người có năng lực, tránh tư duy “xin suất”, tuyển dụng hình thức và không cào bằng giữa các địa phương. Thành phố khuyến khích thi tuyển, sát hạch công khai, ưu tiên người giỏi, sinh viên xuất sắc và nhân sự có chuyên môn sâu về công nghệ, quản trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đồng chí, việc đào tạo phải thực chất, theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tự học hỏi lẫn nhau để giúp cán bộ làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu số, xử lý hồ sơ nhanh hơn cho người dân và doanh nghiệp…

“Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được và các cơ chế mới nổi trội, đột phá, chúng tôi tin tưởng rằng TPHCM sẽ thành công”, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

