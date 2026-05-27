Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 27-5, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ và trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Quốc hội.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CẨM HÀ

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội đã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Đảng ủy Quốc hội điều động đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (Văn phòng Quốc hội) đến công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội từ ngày 21-5; điều động đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Quốc hội về công tác tại Văn phòng Đảng ủy Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Quốc hội từ ngày 21-5.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội trong hơn 1 năm qua và cho biết, đầu tháng 7 tới, Trung ương sẽ tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện việc sắp xếp hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CẨM HÀ

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-TW ngày 20-5-2026 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quốc hội với nhiều tư tưởng đổi mới sâu sắc, định hình toàn diện cho hoạt động trong thời gian tới. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho Đảng ủy Quốc hội, việc nâng cao chất lượng công tác đảng, trong đó có kiện toàn công tác cán bộ, chính là yếu tố then chốt để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

CẨM HÀ