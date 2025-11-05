Xe container tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc

Khoảng 22 giờ ngày 4-11, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe tải khiến giao thông bị gián đoạn nhiều giờ.

Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 50H-455.xx do tài xế V.V.T. điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến Km99 thuộc đèo Bảo Lộc, xe mất kiểm soát, lấn sang bên trái, tông trực diện vào xe tải mang biển số 49C-170.xx do tài xế C.H.C (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại (đang lên đèo Bảo Lộc).

Phần đầu của 2 phương tiện bị hư hỏng nặng sau va chạm

Cú va chạm trực diện khiến cả 2 xe hư hỏng nặng, riêng cabin của 2 xe biến dạng hoàn toàn, anh C. (tài xế điều khiển xe tải) bị mắc kẹt trong cabin. Tai nạn khiến thùng container lật nghiêng xuống đường, xe tải nằm chắn ngang cả 2 chiều lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Hai tài xế bị thương nhẹ sau va chạm.

Sau tai nạn, thùng xe container nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông trong nhiều giờ

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt nhiều giờ, dòng phương tiện nối đuôi nhau nhiều km. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng, Công an xã Đạ Huoai 2 đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 5-11, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được xử lý, các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN