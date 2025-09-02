Xã hội

Phương tiện ì ạch qua đèo Bảo Lộc ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều tối 2-9, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ùn ứ kéo dài, ô tô, xe máy di chuyển chậm, nhiều đoạn chỉ nhích từng chút một.

Video dòng phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đèo Bảo Lộc chiều tối 2-9

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 4 ngày, giao thông trên Quốc lộ 20 nhìn chung thông thoáng. Tuy nhiên, từ khoảng 16 giờ 30 phút, lượng xe từ Đà Lạt, Lâm Đồng đổ về hướng TPHCM tăng mạnh, gây áp lực lớn trên đèo Bảo Lộc.

bda837d883c9089751d8.jpg
Phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đèo Bảo Lộc chiều 2-9. Ảnh: H.Đ
7de445973d87b6d9ef96.jpg
Các phương tiện di chuyển chậm ở chiều xuống hướng từ Đà Lạt đi TPHCM. Ảnh: H.Đ
ff651ae28af201ac58e3.jpg
Đến tối 2-9, các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn qua đèo Bảo Lộc. Ảnh: VĂN PHONG

Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, điều tiết để đảm bảo thông suốt. Song, do đường đèo hẹp chỉ 2 làn, nhiều khúc cua gắt và lượng xe tăng đột biến – đặc biệt là xe ngoại tỉnh ít kinh nghiệm đi đèo – nên tốc độ di chuyển rất chậm.

17e6cce0ddf056ae0fe1.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện từ xa để tránh quá tải trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: H.Đ

Đến tối 2-9, chưa ghi nhận vụ va chạm giao thông nào trên Quốc lộ 20 qua địa bàn tỉnh.

ĐOÀN KIÊN

