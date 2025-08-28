Xe container gặp nạn, chắn ngang đèo Bảo Lộc

Sáng 28-8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 28-8 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (địa phận xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng), xe container (chưa rõ danh tính người điều khiển) lật ngang, trượt dài giữa đường và va chạm với 1 xe ô tô du lịch và 1 xe khách đi cùng chiều phía trước.

Xe container va chạm với xe du lịch chắn ngang mặt đèo Bảo Lộc khiến giao thông qua đây tê liệt

Tại hiện trường, đầu xe container bị hư hỏng nặng, hai phương tiện còn lại cũng bị hư hại sau va chạm. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do xe container chắn ngang toàn bộ mặt đường nên giao thông qua đèo Bảo Lộc bị gián đoạn nghiêm trọng.

Vết trượt dài xe container để lại trên mặt đường đèo

Các phương tiện xếp hàng dài chờ lưu thông qua đèo

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

ĐOÀN KIÊN