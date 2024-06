Xếp hàng mua vàng: Có thực là người cần mua?

Cuối tuần qua, các ngân hàng thương mại và Công ty SJC thông báo sẽ bán vàng trực tuyến. Dù vậy, hơn 20 giờ ngày 16-6, hàng chục người vẫn tụ tập tại Công ty SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM). Lực lượng công an đã có mặt kịp thời để chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, rạng sáng 17-6, hàng trăm người lại tụ tập, xếp thành 2 hàng ở cổng ra vào. Đến khi ngân hàng chuyển sang bán vàng trực tuyến, tình hình xếp hàng mới tạm lắng.

Dòng người xếp thành 2 hàng trước Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Xếp hàng kiếm... tiền cò

Không khó nhận ra trong hàng trăm người đang “dang nắng, đội mưa” xếp hàng mua vàng mấy ngày qua, nhiều người không có nhu cầu thực sự. Phần đông họ là những người mua vàng và “sang tay” ngay để hưởng chênh lệch. Bà Bảy (bán cà phê gần Công ty SJC) cho biết: “Khi người xếp hàng gần đến cửa sẽ có người thay thế, và họ nhận ngay tiền công từ 500.000 đồng đến 1 triệu cho một lần xếp hàng xuyên đêm. Còn ai mua vàng xong thì lập tức có người đi theo gạ bán “sang tay”, giá chênh lệch khoảng 1-1,5 triệu đồng”.

Trưa cuối tuần, phóng viên Báo SGGP liên lạc được với một nhóm chuyên xếp hàng mua vàng mấy ngày qua. Trí M., một người từng xếp hàng mua vàng, cho biết: “Các ngân hàng đã bán trực tuyến mấy bữa nay rồi, nhưng họ không giao vàng ngay mà hẹn. Có khi buổi chiều, có khi 1-2 ngày. Mấy bữa nay tôi xếp hàng mua được vài cây vàng và bán “sang tay” hưởng chênh lệch được 2 triệu đồng/lượng”.

Hơn 14 giờ ngày 14-6, chúng tôi trao đổi với Bảy V., chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng ở quận 6, để hỏi giá vàng. Bảy V. cho hay: “Ai có vàng miếng SJC mua từ cửa hàng bán lại sẽ có lãi khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Với chiều hướng này, cuối tuần giá sẽ còn cao hơn”. Chiều 16-6, gặp Bảy V. ở một quán nhậu bình dân ở quận 10, Bảy V. thông tin: “Giờ này, tiền chênh lệch bán lại vàng là hơn 3 triệu đồng”.

Vẫn cố xếp hàng

Hơn 20 giờ ngày 16-6, hàng chục người đã tụ tập tại Công ty SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM). Lực lượng công an đã có mặt kịp thời để giải tán đám đông, chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, rạng sáng 17-6, hàng trăm người tiếp tục tụ tập, xếp thành 2 hàng ở cổng ra vào. Dòng người đã chiếm hết lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, phương tiện để ngổn ngang ở gần đó. Công an địa phương, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ cùng bảo vệ cửa hàng tiếp cận dòng người để vãn hồi trật tự. Người hiếu kỳ dừng xe nhìn dòng người xếp hàng khiến tình hình giao thông đôi lúc ùn ứ. Cán bộ, nhân viên Công ty SJC không thể vào cửa hàng và phải chạy sang các bãi xe gần đó để gửi xe.

Gần 9 giờ ngày 17-6, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải tán đám đông. Nhiều người vẫn chưa chịu về và tản mát ra khu vực xung quanh, bên kia đường… với hy vọng cửa hàng sẽ tiếp tục bán vàng như các ngày trước.

Trong khi đó, các hội sở ngân hàng có bán vàng SJC tương đối ổn định. Mua vàng trực tuyến để giải quyết thực trạng xếp hàng mua vàng như mấy ngày qua đã bước đầu đạt hiệu quả. Tuy nhiên, khi lượng vàng bán ra chưa nhiều, giá vàng còn chênh lệch giữa cửa hàng, ngân hàng với các đầu nậu thu gom thì người ta vẫn hy vọng đổ xô đi xếp hàng để được mua vàng hưởng chênh lệch!

Sẽ hết cảnh người mua xếp hàng “rồng rắn”?

Ngày 17-6, các ngân hàng thương mại Nhà nước được cấp phép bán vàng miếng SJC đồng loạt chuyển sang đăng ký mua vàng trực tuyến.

Cụ thể, sau Ngân hàng Vietcombank, 3 ngân hàng BIDV, Agribank và Vietinbank cũng thông báo từ ngày 17-6 sẽ tạm ngưng lấy số chờ trực tiếp. Người mua có thể đăng ký giao dịch vàng qua website của ngân hàng hoặc quét mã QR.

Ghi nhận tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh số 81 Phố Huế (Hà Nội) sáng 17-6 cho thấy tình trạng chen lấn chờ mua vàng không còn. Một vài người do chưa biết thông tin ngân hàng chỉ bán vàng qua hình thức đăng ký trực tuyến nên vẫn tìm đến điểm giao dịch để chờ được mua, song sau khi được bảo vệ và nhân viên điểm giao dịch giải thích thì khách đã rời đi. Tương tự, tại điểm giao dịch của Vietcombank tại số 72 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trong buổi sáng cùng ngày cũng không còn cảnh người đến mua vàng xếp hàng chờ đợi.

Giá vàng miếng SJC do 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank công bố ngày 17-6 tiếp tục giữ ở mức cũ: 74,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra), mức chênh lệch mua vào - bán ra là 2 triệu đồng/lượng. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.326,1 USD/ounce (giảm 5,9 USD/ounce so với tuần trước). Giá vàng giao tương lai tháng 8-2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.340,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của các ngân hàng hiện ở mức gần 71,43 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,55 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Để đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến qua website, với Ngân hàng Agribank, thời gian đăng ký là từ 9 giờ đến 15 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán từ 13 giờ 30 đến 16 giờ trong ngày đăng ký mua vàng thành công. Thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến tại Ngân hàng BIDV là từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30; thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán từ 13 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày. Khi số lượng đăng ký đạt tối đa, hệ thống sẽ không ghi nhận đăng ký thêm.

ĐOÀN HIỆP - HẢI NGỌC - LƯU THỦY